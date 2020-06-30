Детский сад на 230 воспитанников откроется во Владивостоке к осени

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Новый детский сад на 230 мест откроется во Владивостоке к началу учебного года. В дошкольном образовательном учреждении уже завершились все строительные и ремонтные работы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Проектная мощность детского сада - 230 мест. Штатная численность персонала - 46 работников, в том числе 24 воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и учитель-логопед. В настоящее время на работу здесь приняли уже 12 воспитателей, четверо из них - молодые специалисты", - пояснили в пресс-службе.

В новом здании расположились спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и логопедический кабинеты, кабинет дополнительного образования. Для детей закуплено игровое оборудование для опытно-экспериментальных занятий, направленных на развитие познавательной активности малышей, конструкторы "Лего", приборы и принадлежности для занятий робототехникой.

"Родители уже сегодня могут посмотреть новый детский сад и познакомиться с воспитателями, а малыши - с будущими друзьями. Дети, их развитие и воспитание - национальный приоритет. Мы видим это и по программам, которые реализуются сейчас в Приморского крае. Много внимания уделяется строительству и ремонту дошкольных образовательных учреждений", - приводит пресс-служба слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

По данным пресс-службы администрации края, строительство детских садов в Приморье проходит в рамках региональной программы "Развитие образования Приморского края", рассчитанной до 2027 года.