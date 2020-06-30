Генпрокуратура выявила нарушения в обеспечении россиян льготными лекарствами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура в ходе проверок выявила нарушения в обеспечении необходимыми лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

При реализации государственной программы "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением правительства, Минздравом и исполнительными органами субъектов РФ заключены соглашения о предоставлении бюджетных трансфертов, организовано перечисление более 10,1 млрд рублей. Но не во всех регионах организовано своевременное предоставление пациентам препаратов.

"Причинами являются низкое кассовое освоение бюджетных средств, несвоевременное размещение заказов и исполнение контрактов, ненадлежащее формирование сводных заявок на лекарственные препараты для бесплатного амбулаторного отпуска гражданам", - сообщили в Генпрокуратуре.

Так, в Архангельской области из-за затягивания времени формирования документации на закупки и размещения заказов на поставку лекарств было освоено лишь 3,5 млн рублей из предусмотренных 84,9 млн рублей. В результате не было возможности обеспечить лекарствами более 4,5 тыс. граждан. Прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора - председателю правительства области. Во Владимирской области не приняты меры по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами почти 7 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Мордовии было заключено всего пять контрактов на сумму 214 тыс. рублей из 64 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

"Кроме того, в результате вмешательства прокуроров в 32 субъектах РФ региональными органами власти приняты меры к устранению нарушений и должному выполнению мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения", объявлены закупки на поставку необходимых лекарственных средств, организована работа по лекарственному обеспечению граждан", - сказали в Генпрокуратуре.