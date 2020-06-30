Более 200 россиян вылетели из Израиля вывозным рейсом в Москву

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июня. /ТАСС/. Около 240 граждан РФ и 10 иностранцев вылетели во вторник вывозным рейсом из аэропорта Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива в Москву. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле.

"238 граждан Российской Федерации и 10 иностранцев вылетели в Москву из Израиля вывозным бортом", - говорится в сообщении.

Это уже четвертый вывозной рейс из Израиля в Россию за время пандемии. Первый вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву и Санкт-Петербург 28 апреля, второй был осуществлен из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург 7 мая, третий рейс из Тель-Авива прибыл в Москву 9 июня.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.