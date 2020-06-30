Более 90% сообщений "Голоса" о нарушениях при голосовании оказались фейками

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство сообщений о нарушениях при голосовании по поправкам к конституции, которые были размещены на карте движения "Голос", оказались ложными. Об этом заявил во вторник член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

По его словам, в настоящий момент на карте "Голоса" размещено 1350 сообщений о нарушениях.

"Проведя проверки по поводу данных сообщений, общественники, эксперты, наблюдатели делают вывод, что подавляющее большинство сообщений не соответствуют реальности, по сути дела, являются фейками. Наши наблюдатели, эксперты, правозащитники констатируют, что среди заявленных сообщений 92% являются фейковой информацией. Если исходить из логики поведения "Голоса", их стиля работы, то можно предположить что сегодня, завтра, послезавтра количество этих сообщений [о нарушениях] резко вырастет, может достичь даже 5 тыс.", - сказал Брод.

По его словам, рост числа фейков связан с повышением прозрачности процедуры голосования. "Голос" вынужден заполнять информационное пространство такими псевдонарушениями. Можно смело сказать, что данная организация не заинтересована в чистоте избирательных процедур, наоборот, подрывает доверие граждан к избирательной системе, постоянно необоснованно критикует институт общественных наблюдателей и размещает на своем сайте любую негативную информацию без всяческой проверки", - подчеркнул Брод.

Нарушения

Наблюдатели ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) проверив более 350 сообщений о возможных нарушениях во время голосования по поправкам в конституцию, выявили только 28 нарушений, сообщил Александр Брод в ходе брифинга в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

"354 сообщения (размещенных на карте НОМ - прим. ТАСС) преподносятся как сообщения о возможных нарушениях. Все они проверены, и вот результат: <...> только 28 сообщений - реальные нарушения", - сказал Брод. В частности, он отметил, что были выявлены попытки проголосовать по доверенности, а также дважды отдать свой голос - на избирательном участке и через интернет.

Брод уточнил, что в ходе проверки сообщений выяснилось, что более чем в 110 случаях нарушений порядка проведения голосования не было, а в 144 случаях были выявлены "незначительные нарушения, не повлиявшие на ход голосования". "Например, нет стенда с текстом поправок на участке. Потребовали - повесили. Не одела член комиссии маску, сделали замечание - исправили. Не выдали в Ванино в Хабаровском крае маски и перчатки наблюдателям. Пожаловались. Вмешался ЦИК, все решили в течение часа", - подчеркнул член СПЧ.

Брод добавил, что 71 сообщение оказалось фейком. "Все не без греха. Может, кто из наблюдателей хотел хайпануть, а может подсунули ему фейк, а он транслировал (не проверив информацию - прим. ТАСС)", - уточнил Брод.