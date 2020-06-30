В ООН позитивно оценили усилия России по защите коренных народов от пандемии

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия ряда стран, в том числе России, по защите коренного населения в отдаленных районах от пандемии коронавируса. Об этом она заявила во вторник в Женеве на 44-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Бачелет подчеркнула, что "коренные народы особенно уязвимы". В случае "неадекватного доступа к охране здоровья" они сталкиваются с высоким риском во время пандемии". В связи с этим верховный комиссар обратила внимание на ряд позитивных примеров. "Я отмечаю, что планы реагирования на пандемию в Австралии и Коста-Рике предусматривают специфические усилия по защите здоровья коренных народов, - заявила она. - В свою очередь в Панаме осуществляются долгосрочные проекты по улучшению базовых услуг и инфраструктуры".

"Российская Федерация информировала о том, что использует дистанционные технологии для улучшения в контексте пандемии медицинских услуг для коренных кочевых групп населения", - подчеркнула верховный комиссар.