Кравцов: возможная аннуляция результатов ЕГЭ не повлияет на выданный школьнику аттестат

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Аннулирование результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или удаление с него за допущенные нарушения никак не повлияет на аттестаты, полученные выпускниками, заявил во вторник министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с руководителями и организаторами пунктов проведения экзамена, а также членами государственной экзаменационной комиссии.

"Мы в этом году пошли на непростой шаг - отмена Основного государственного экзамена (ОГЭ). И это определенным образом позволило тем учащимся девятых классов получить аттестаты, и учащимся одиннадцатых классов тоже получить аттестаты. Но отменять Единый государственный экзамен, по понятным причинам, мы не можем. С учетом того, что все школьники уже получили аттестаты, в случае удаления или аннулирования результатов ЕГЭ в этом году это никак не повлияет на аттестат. И выпускники смогут с аттестатами поступать в учреждения среднего профессионального образования", - сказал Кравцов.

Министр просвещения ранее сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля.

Аттестат об окончании школы в этом году получили выпускники одиннадцатых классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и оценку "зачет" за итоговое сочинение. Аттестат об основном общем образовании получили выпускники девятых классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и оценку "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.