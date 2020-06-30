Вакцинацию взрослых в России восстановили

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вакцинацию взрослого населения в России восстановили, сообщила журналистам во вторник главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

"Необоснованно многие трактовали некоторые письма Минздрава как приостановку вакцинации. Этого не было, никто не приостанавливал вакцинацию. Мы продолжали вакцинировать детей и подростков. Для взрослых действительно на короткое время такое письмо появлялось, но сейчас вакцинация взрослых также восстановлена", - сказала она, отметив, что пандемия коронавируса не является противопоказанием для вакцинации медработников.

Как пояснил в середине мая помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, вакцинация детей и взрослых в России не отменялась на федеральном уровне, регионы самостоятельно принимают решение о приостановке этих процедур с учетом эпидемиологической обстановки. При этом плановая вакцинация среди взрослого населения страны может быть возобновлена после нормализации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, подчеркивал он.