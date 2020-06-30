У Аниты Цой обнаружили коронавирус

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Певица Анита Цой госпитализирована в Москве с коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС во вторник ее пресс-секретарь Анна Кружель.

"Певица была госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", - сказала пресс-секретарь.

По словам Кружель, певица строго соблюдала меры предосторожности, в том числе, чтобы обезопасить своих родителей, с которые живут вместе с ней и относятся к группе риска по этому заболеванию.

"Со слов членов семьи, певица провела в жесткой самоизоляции три месяца, требуя от себя и обслуживающего персонала дома неукоснительного соблюдения норм безопасности по COVID-19. Поэтому вопрос о том, каким образом Анита подхватила вирус, остается открытым".

Анита Цой - заслуженная артистка России, певица и композитор. Исполнительница песен "Небо", "На восток" и "Новая я".