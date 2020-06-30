ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают изменения в проведении ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Большинство российских граждан (более 70%) поддерживают нововведения в процедуру проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ЕГЭ-2020: как будут проходить экзамены в этом году

"Изменение, касающееся того, что все выпускники 2020 года получают аттестаты на основании среднего балла по каждому предмету, без учета результатов ЕГЭ, поддерживают 76% опрошенных. Только 15% респондентов высказываются против. Сдачу ЕГЭ только выпускниками, поступающими в вузы, поддерживают 80% участников опроса. Противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, информированных о ЕГЭ", - говорится в исследовании.

По данным опроса, около 43% родителей старшеклассников оценивают качество подготовки ЕГЭ в школе как хорошее или очень хорошее. Порядка 30% респондентов посчитали подготовку удовлетворительной, еще 16% родителей остались недовольны качеством школьной подготовки выпускников к экзамену.

Среди основных преимуществ выпускников этого года россияне, знающие о проведении ЕГЭ, назвали наличие большего количества времени для подготовки к экзамену (8%), а также возможность получить аттестат без ЕГЭ (6%). В качестве недостатков условий 2020 года участники опроса указали на нехватку живого общения с одноклассниками и учителями при дистанционном обучении (20%), отсутствие качественной подготовки (14%), а также сложности с самодисциплиной (11%).

Всероссийский опрос был проведен по заказу Российского союза молодежи 18-19 июня среди 3,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.