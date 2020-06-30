ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают изменения в проведении ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Большинство российских граждан (более 70%) поддерживают нововведения в процедуру проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Изменение, касающееся того, что все выпускники 2020 года получают аттестаты на основании среднего балла по каждому предмету, без учета результатов ЕГЭ, поддерживают 76% опрошенных. Только 15% респондентов высказываются против. Сдачу ЕГЭ только выпускниками, поступающими в вузы, поддерживают 80% участников опроса. Противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, информированных о ЕГЭ", - говорится в исследовании.
По данным опроса, около 43% родителей старшеклассников оценивают качество подготовки ЕГЭ в школе как хорошее или очень хорошее. Порядка 30% респондентов посчитали подготовку удовлетворительной, еще 16% родителей остались недовольны качеством школьной подготовки выпускников к экзамену.
Среди основных преимуществ выпускников этого года россияне, знающие о проведении ЕГЭ, назвали наличие большего количества времени для подготовки к экзамену (8%), а также возможность получить аттестат без ЕГЭ (6%). В качестве недостатков условий 2020 года участники опроса указали на нехватку живого общения с одноклассниками и учителями при дистанционном обучении (20%), отсутствие качественной подготовки (14%), а также сложности с самодисциплиной (11%).
Всероссийский опрос был проведен по заказу Российского союза молодежи 18-19 июня среди 3,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.