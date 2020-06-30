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Режиссер "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов госпитализирован

Он попал в больницу 29 июня
Александр Боголюбов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Боголюбов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Режиссер "Приключений Незнайки и его друзей" и "Волшебника Изумрудного города" Александр Боголюбов госпитализирован в Москве. Об этом во вторник сообщил ТАСС его сын, артист Оскар Кучера.

"Да, он в больнице. Будем надеяться, что все будет нормально", - сказал Кучера, уточнив, что режиссера госпитализировали в понедельник.

Это вторая госпитализация Боголюбова в этом году. В прошлый раз его госпитализировали в конце января.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Работал режиссером в Одесской киностудии, студии "Киевнаучфильм", а также "Мульттелефильм". Выступил режиссером мультфильмов "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города", фильмов "Мелодия на двоих" и "Батальоны просят огня".

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