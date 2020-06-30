Путин 30 июня откроет построенные Минобороны медцентры в нескольких регионах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 30 июня в режиме видеоконференции введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, построенные Министерством обороны РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня Путин в Москве, в Кремле в режиме видеоконференции введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили военные Минобороны РФ", - сказал он.

Песков напомнил, что по просьбе руководителей регионов Путин давал поручения по срочному возведению этих центров. "Вот они уже готовы и вводятся в эксплуатацию", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, у главы государства намечено на вторник несколько рабочих встреч непубличного характера.