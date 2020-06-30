Проекты в области искусственного интеллекта для ведущих компаний предложат в "Сириусе"

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Студенты научно-технологического университета "Сириус", созданного на базе образовательного центра в Сочи, разработают пять проектов в области искусственного интеллекта для крупных компаний-партнеров. Разработки будут представлены в рамках одной из программ центра, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса" во вторник.

"1 июля в Научно-технологическом университете "Сириус" стартует проектная часть программы "Погружение в технологии искусственного интеллекта". Участники курса в командах по 3-4 человека приступят к работе над актуальными проектами, потребности в которых сформулировали ведущие высокотехнологичные компании-партнеры. Образовательный модуль разработан совместно с Инновационным научно-технологическим центром "Сириус", Яндексом, Отраслевым центром разработки и внедрения (ОЦРВ) РЖД и Тинькофф. Главная задача программы - помочь студентам и уже работающим специалистам получить знания и навыки для работы в сфере машинного обучения и анализа данных", - сообщили в пресс-службе.

Всего в проектной части будут задействованы 25 студентов, которые прошли теоретический модуль программы и перешли на следующий этап. Работа над проектами будет вестись в командах по 3-4 человека. Молодым людям предстоит придумать приложение, в котором пользователь по фотографии еды сможет узнать название блюда, его состав, калорийность и рецепт приготовления. Кроме того, среди задач - создание чатбота для словесных поединков, разработка и тестирование алгоритма распознавания речи для автоматического заполнения технических отчетов, построение модели машинного обучения для прогнозирования объемов продаж и создание модели машинного обучения для качественного анализа результатов интернет-опросов.

"Воспитание талантливых ИТ-специалистов - одна из главных задач нашей Образовательной инициативы Яндекса. Совместный проект с "Сириусом" и партнерами позволяет объединить экспертизу и опыт разных технологических компаний и дать ребятам возможность понять, в каком направлении стоит развиваться дальше. Мы предлагаем участникам построить модели машинного обучения для решения практических задач бизнеса и индустрии, например, качественно анализировать результаты интернет-опросов", - привели в пресс-службе слова руководителя региональных академических проектов Яндекса Алексея Толстикова.

Партнерами программы также представлены отраслевой центр разработки и внедрения (ОЦРВ) РЖД и "Тинькофф". Свои продукты студенты представят в конце июля, успешно завершившие курс получат сертификаты, а самым активным студентам предложат трудоустройство в компаниях-партнерах курса. Проект стартовал в феврале 2020 года. 40 лучших студентов-разработчиков и аналитиков из разных регионов России в дистанционном формате прошли курс по основным направлениям искусственного интеллекта.

"Сегодня мы создаем среду, способствующую технологическому прорыву нашей страны для повышения качества жизни каждого ее жителя. Медицина, транспорт, финансовая сфера, образование и коммуникации - те сферы, куда необходимо внедрять методы искусственного интеллекта прямо сейчас. Но без участия действующих практиков совершить скачок вперед невозможно. На примере "Сириуса" видно, как новые условия взаимодействия государства, бизнеса и науки помогают искать ответы на большие вызовы Стратегии научно-технологического развития России через вовлечение в работу молодежи под руководством опытных наставников из числа отраслевых партнеров", - привели в пресс-службе слова руководителя Фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой.

Об университете "Сириус"

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых. Задача Университета - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов. Университет реализовывает собственные и сетевые программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, созданные в партнерстве с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами. В 2019 году Университет "Сириус" запустил первые краткосрочные образовательные программы в партнерстве с ведущими российскими компаниями и университетами.