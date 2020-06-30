Российские вузы вошли в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга ARWU

ШАНХАЙ, 30 июня. /ТАСС/. Российские вузы вошли по различным направлениям в топ-100 лучших университетов мира Шанхайского предметного рейтинга (ARWU). Рейтинг был подготовлен компанией Shanghai Ranking Consultancy и опубликован в понедельник на сайте организации.

Предметный рейтинг готовится в Шанхае с 2009 года. В этом году в нем были проранжированы более 4 тыс. университетов со всего мира, которые оценивались по 54 направлениям в таких областях знаний, как естественные и инженерные науки, науки о жизни, медицинские и социальные науки.

В топ-100 по различным направлениям попали шесть российских вузов. Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) был включен в группу 51-75 в разделе "Физика". Санкт-Петербургский государственный университет попал в рейтинг сразу по двум направлениям - в группу 76-100 в разделе "Добыча полезных ископаемых и горнодобывающее машиностроение" и в группу 51-75 в предметной области "Автоматизация и управление". По этому же направлению в группу 76-100 рейтинга вошел и Университет ИТМО. В топ-100 вошли также Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

В этом году в предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) попали в общей сложности 17 российских университетов, которые представлены в 29 предметных областях.

Лидером по числу первых позиций стали университеты из США, за ними следуют китайские вузы. В сам рейтинг вошли 1,8 тыс. университетов из 90 стран и регионов мира.