Более 1 тыс. билетов продано на транзитные поезда, возобновляющие движение из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. билетов продано на пассажирские поезда, которые с 1 июля возобновляют движение из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург транзитом через Литву и Белоруссию, после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об журналистам сообщили во вторник в администрации Калининградской железной дороги (КЖД, входит в состав ОАО "Российские железные дороги").

РЖД с 6 апреля отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. О возобновлении транзита было объявлено 26 июня.

"За прошедшие двое суток с момента объявления о возобновлении курсирования поездов дальнего следования в/из Калининграда (на 08:00 29 июня - прим. ТАСС) оформлен 1 071 проездной документ (билет) на разные даты. В том числе: на дату отправления 1 июля на поезд №30 "Янтарь" Калининград - Москва - 78 билетов; на поезд №80 Калининград - Санкт-Петербург - 25 билетов; на дату отправления 2 июля на поезд №29 "Янтарь" Москва - Калининград - 98 билетов", - сообщили в КЖД.

Транзит поездов через Литву и Белоруссию будет осуществляться с техническими стоянками на ряде станций без права посадки и высадки пассажиров. Пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ отметки о регистрации по месту жительства в Калининградской области. В составе, по требованию литовской стороны, могут находиться не более 100 человек с размещением не более двух человек в купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для организованных групп больше 10 человек проезд не разрешен.

На транзитных поездах через Литовскую республику не будут пропускаться пассажиры, имеющие шенгенскую визу. При проезде через Литву на поезде также не действует упрощенный транзитный документ. Временные условия проезда пассажиров в Калининград и изменения к ним размещены на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам. Правила. О проезде в Калининградскую область".

По сообщению пресс-службы правительства Калининградской области, поезд № 30/29 Калининград - Москва из Калининграда будет отправляться 1,3,5 июля в 13:03, с 6 июля - по нечетным числам до ввода нового графика. Из Москвы в Калининград поезд отправится 2 июля, а начиная с 3 июля будет ходить по четным числам до ввода нового графика. Поезд № 80/79 Калининград - Санкт-Петербург из Калининграда с 1 июля по 30 сентября будет отправляться 2 раза в неделю по средам и субботам. Из Санкт-Петербурга в Калининград - с 3 июля по 2 октября два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. В связи с возобновлением железнодорожного сообщения с областью с 1 июля на пункте пропуска Чернышевское на границе с Литвой в Калининградской области, а также на всех станциях и вокзалах вводится обязательная термометрия, проверка на наличие признаков ОРВИ приезжающих в регион.