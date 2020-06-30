Пандемия ускоряется. ВОЗ сообщила о 10 млн заразившихся коронавирусом

Наибольшее количество заражений и смертельных исходов зарегистрировали в США и Бразилии, в список наиболее затронутых коронавирусом стран входят также Перу, Чили и Мексика

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ведет подсчеты на основе данных официальных властей государств по заразившимся коронавирусом, сообщила в понедельник вечером, что число инфицированных в мире превысило 10 млн. Ранее о преодолении 10-миллионного рубежа проинформировал американский Университет Джонса Хопкинса, чьи подсчеты основаны на данных из различных открытых источников.

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В целом, как указал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пандемия пока лишь ускоряется. Эпицентром эпидемии остается регион Северной и Южной Америки: наибольшее количество заражений и смертельных исходов зарегистрировано в США и Бразилии, в список наиболее затронутых коронавирусом стран входят также Перу, Чили и Мексика. В Азии наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Индии, где с конца мая продолжается быстрый рост количества инфицированных и умерших из-за коронавируса, а также в Иране, Пакистане и Турции. Локальные вспышки инфекции зафиксированы в ряде европейских стран. В Африке от коронавируса в наибольшей степени пострадали находящие на противоположных концах континента ЮАР и Египет. Эпицентр в Америке Мировое лидерство по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса удерживают США, где с конца прошлой недели кривая заболеваемости резко пошла вверх и превысила пиковые показатели апреля. Только за последние сутки, по информации Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 38,8 тыс. случаев заражения, общее число инфицированных за время пандемии приблизилось к 2,55 млн, а число летальных исходов превысило 125,8 тыс. Из-за всплеска заболеваемости власти ряда штатов решили притормозить процесс отмены санитарных ограничений, введенных из-за пандемии. В Бразилии, по данным Минздрава республики, за сутки выявлено 24 тыс. случаев заражения, что почти вдвое ниже показателей конца прошлой недели. По общему числу инфицированных (более 1,36 млн человек) и умерших из-за коронавируса (свыше 58,3 тыс.) Бразилия занимает второе место в мире, опережая Россию (647 тыс. заразившихся, 9,3 тыс. летальных исходов).

Описание Похороны в штате Амазонас, Бразилия, июнь 2020 года © EPA-EFE/RAPHAEL ALVES

О существенном спаде случаев заражения коронавирусом заявил глава Минздрава Перу Виктор Самора. По его словам, принятые в стране карантинные меры позволили удержать эпидемическую ситуацию в стране под контролем. По числу инфицированных (почти 280 тыс. человек) Перу занимает шестое место в мире вслед за Великобританией (более 311 тыс.). При этом число умерших в этой южноамериканской стране в четыре с лишним раза ниже, чем в британии (соответственно 9,3 тыс. и 43,5 тыс. человек). На выходных власти Перу приняли решение продлить до конца июля чрезвычайное положение в стране, а также приступить к постепенному смягчению карантинных мер. На седьмой позиции в списке стран с наибольшим количеством инфицированных находится Чили (276 тыс. случаев заражения), опередившая Испанию (почти 248,8 тыс.) и Италию (240,3 тыс.). Мексика, где на минувшей неделе число новых случаев заражения росло рекордными темпами, ко вторнику преодолела 220-тысячный рубеж и занимает 11-е место в мире по количеству инфицированных. По числу летальных исходов (27,1 тыс.) Мексика находится на седьмом месте в мире и быстро нагоняет идущую перед ней Испанию (28,3 тыс. умерших). Рекорд смертности в Иране В Индии, остающейся главным очагом коронавирусной инфекции в Азии, за истекшие сутки было зафиксировано около 18,5 тыс. новых случаев заражения, общее количество инфицированных превысило 566,8 тыс. - это четвертый в мире показатель. По числу умерших - почти 16,9 тыс. человек - Индия занимает восьмое место в мире. Несмотря на высокие темпы распространения инфекции, власти республики планируют с 1 июля приступить ко второй фазе выхода из режима строгой изоляции, предусматривающей, в частности, открытие учебных заведений и крупных рынков. Однако власти ряда штатов намерены продлить действие локдауна из-за сложной эпидемической обстановки.

Описание Больница Шохадей Теджриш в Иране, июнь 2020 года © AP Photo/Vahid Salemi

Рекордное число умерших - 162 человека за сутки - было зафиксировано накануне в Иране. На протяжении последних двух недель, за исключением одного дня, в республике ежедневно умирали более ста пациентов с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано более 10,6 тыс. летальных исходов - это девятый в мире показатель. По количеству инфицированных - свыше 225,2 тыс. человек - Иран занимает десятое место в мире. Высокими остаются темпы распространения инфекции в Пакистане (более 206,5 тыс. заразившихся, 12-е место в мире) и Саудовской Аравии (182,5 тыс.), которая занимает 15-е место вслед за Германией (193,7 тыс.) и Турцией (197,2 тыс.). К 140 тыс. приближается число инфицированных в Бангладеш. Ситуация в Европе и Африке В Европе, где на фоне общего спада заболеваемости продолжается повсеместная отмена карантинных мер, в ряде стран зафиксированы локальные вспышки инфекции. В частности, в Чехии, по сообщению Минздрава республики, за последние сутки выявлено 202 случая заражения коронавирусом. В субботу было зарегистрировано 260, а в воскресенье - 305 заразившихся, общее количество инфицированных превысило 11,8 тыс. Тем не менее, по словам министра здравоохранения Адама Войтеха, речь идет не о второй волне пандемии, а о локальной вспышке в Моравскосилезском крае на востоке страны. Рост заболеваемости фиксируется в последние дни и в Болгарии, общее количество инфицированных в стране превысило 4,8 тыс. человек. В республике до 15 июля продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, обязательным остается соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок в закрытых общественных местах. Локальные вспышки инфекции были отмечены в последние дни также в Германии, Словакии и некоторых других европейских странах.

Описание Тестирование на коронавирус в больнице Криса Хани Барагваната в Йоханнесбурге, июнь 2020 года © AP Photo/Siphiwe Sibeko