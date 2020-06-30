Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появился разработанный Министерством просвещения совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проект постановления правительства, в рамках которого предлагается в качестве эксперимента начать создание и внедрение цифровой образовательной среды для учебных заведений 14 регионов с 1 сентября 2020 года. Это Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Уточняется, что внедрение ЦОС проходит в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в нацпроект "Образование". "Полное завершение федерального проекта "Цифровая образовательная среда" к 2024 году позволит при необходимости использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным по всей стране. Например, во время всплесков сезонной заболеваемости для групп учащихся, по болезни оставшихся дома. Или для ребят, проходящих длительное лечение в стационарах", - говорится в сообщении.

Также решение актуально и для школ в отдаленных регионах РФ. "Речь идет не о замене одного вида обучения - очного - другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ - например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Как пояснили в Минпросвещения, в рамках внедрения цифровой образовательной среды будет отработан перечень необходимых материально технических условий, которым должна соответствовать современная школа: скоростной интернет, наличие компьютеров, планшетов, Wi-Fi и т. д.

О платформе

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что ведомство совместно с Минкомсвязью к началу нового учебного года разработает платформу "Цифровая образовательная среда", которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. В частности, по его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.