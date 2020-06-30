Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию

"Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", - сказал Путин во вторник в обращении к россиянам.

Глава государства напомнил, что голосование уже идет несколько дней. По его словам, такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Он поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор. Путин напомнил и о своей позиции по вопросу необходимости изменения основного закона страны.

"Она [позиция] четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - заявил он.

Путин добавил, что стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей можно обеспечить только через развитие. "Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков", - подчеркнул российский лидер.

"За страну, в которой хотим жить"

Президент уверен, что, голосуя за поправки в конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

"Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, - с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу", - заявил глава государства. "Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", - подчеркнул президент.

"Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют", - обратился Путин к гражданам страны.

Он подчеркнул, что для жителей России объединяющие ценности - "это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании".

"Поправки в Основной закон - в случае вашей поддержки - закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - напомнил глава государства россиянам.