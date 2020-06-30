В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в июле будет около и выше нормы на большей части территории России. Месяц выдастся по-настоящему теплым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"[Температура воздуха в июле] ожидается около и выше нормы. То есть июль ожидается теплым. По-настоящему теплым", - сообщил он во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

Вильфанд отметил, что месяц будет теплым практически на всей территории страны.

"В западных регионах Европейской части страны температура выше нормы, в восточных регионах и Поволжье - около нормы. Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии - там тоже [температура] выше нормы. В общем-то, если анализировать этот прогноз, можно говорить о том, что июль будет теплым практически повсеместно", - отметил он.

Вильфанд пояснил, что это не означает, что каждый день будет теплым. Погодные режимы будут чередоваться.