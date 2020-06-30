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Вильфанд рассказал о правиле поведения во время молнии

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал о правиле "30-30"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о правиле "30-30" во время молний. Оно означает, что если после молниевого разряда прошло менее 30 секунд, то стоит обязательно зайти в помещение и не покидать его в течение 30 минут.

"Всемирная метеорологическая организация выпустила информацию, предупреждение, как вести себя во время молниевых разрядов - это правило называется "30-30". Оно означает, что если время, прошедшее после молнии и звукового разряда менее 30 секунд, нужно зайти в помещение. Это опасно. И не выходить из него в течение 30 минут после последнего разряда", - сообщил он на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

Вильфанд обратил внимание, что молниевые разряды - это очень опасное явление, и в мире ежегодно по этой причине происходит много смертей.

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