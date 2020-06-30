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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Росприроднадзор представит результаты проверки аварии в Норильске 6 июля

Ранее глава ведомства Светлана Радионова сообщала, что проверка на территории ТЭЦ-3 завершится 26 июня, а первичный расчет ущерба от аварии будет представлен к 1 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор представит полные результаты проверки аварии в Норильске в понедельник, 6 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Результаты проверки будут представлены в понедельник", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что проверка на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива, завершится 26 июня, а первичный расчет ущерба от аварии будет представлен к 1 июля.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. 

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РоссияКрасноярский крайРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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