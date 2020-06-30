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Путин: подвиг советского солдата нельзя замазать ложью

Советский солдат-победитель спас весь мир от нацизма, этот подвиг нельзя замазать ложью - Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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