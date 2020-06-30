Главный эпидемиолог Минздрава призвал одновременно прививаться от гриппа и пневмококка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прививку от гриппа нужно сочетать с прививкой от пневмококковой инфекции, сказал во вторник заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

"Я прививаюсь ежегодно против гриппа - не только себя, но и ставлю в ряд членов своей семьи. В этом году хочу еще и против пневмококковой инфекции обязательно сделать вакцинацию. Я сам говорю и ратую много о важности сочетанной вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции, особенно лиц уже [старшего возраста]. К чему и всех вас призываю", - сказал Брико в ходе Первой Всероссийской мультимедийной конференции "Время жить", посвященной вакцинации на протяжении всей жизни.

Он отметил, что "нет ничего более эффективного и доказанного на протяжении более чем 200 лет, с точки зрения общественного здравоохранения, чем вакцинопрофилактика". "Конечно, каждый из нас должен говорить о необходимости вакцинации и, наверное, показывать значимость эпидемиологическую, социальную, экономическую, для укрепления здоровья населения", - обратился Брико к коллегам и добавил, что это и "инструмент решения демографических позиций и средство достижения активного долголетия".