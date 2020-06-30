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Пандемия коронавируса нового типа

Визовый центр Польши в Калининграде возобновит работу 6 июля

Подать заявку на получение визы можно будет только по записи и три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Сервисно-визовый центр Польши в Калининграде, временно приостановивший в конце марта свою деятельность в связи с пандемией нового коронавируса, возобновляет работу с понедельника, 6 июля. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

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"С 6 июля визовый центр Польши в Калининграде возобновляет прием документов на визы в Польшу по следующим целям поездки: учеба, работа в Польше, владельцы карты поляка, водители международных перевозок", - говорится в сообщении.

Прием и выдача документов будет осуществляться строго по записи три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Для посещения визового центра необходимо зарегистрироваться через систему онлайн-записи.

Отмечается, что в целях обеспечения эпидемиологической безопасности при посещении центра настоятельно рекомендуется всем клиентам использовать средства индивидуальной защиты (медицинская маска).

Визовый центр Польши в Калининграде в связи с распространением коронавируса был закрыт на прием и выдачу документов с 30 марта.

Теги
РоссияПольшаКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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