В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля

САМАРА, 30 июня. /ТАСС/. Власти приняли решение отменить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в Самарской области. В частности, с 1 июля возобновляется работа кафе, ресторанов и баз отдыха, сообщил журналистам во вторник глава области Дмитрий Азаров.

"Внимательно проанализировали ситуацию с заболеваемостью, показатель заболеваемости в три раза меньше, чем в среднем по стране. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что вместе проходим этот непростой период. Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя. Открыть турбазы и базы отдыха, также начиная с завтрашнего дня. Начать бронирования в детские лагеря", - сказал Азаров, уточнив, что смены в детских лагерях ориентировочно начнутся с 15 июля.

При этом, по словам Азарова, в регионе продолжают действовать требования по соблюдению социальной дистанции, масочного режима.

По данным оперативного регионального штаба, 30 июня в регионе подтвержден 51 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 4 837 случаев. Выздоровели более половины пациентов - 2 714 человек.