В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах. При этом с 1 июля возобновить работу смогут летние кафе, музеи, библиотеки, магазины площадью до 800 кв. м и другие организации, сообщила во вторник на заседании оперативного штаба заместитель руководителя администрации губернатора региона Мария Геворгян.

"Срок действия установленных ограничений предлагается продлить до 14 июля 2020 года. Предлагается разрешить торговлю непродовольственными товарами [в магазинах], имеющих площадь торгового зала до 800 кв. м. <...> Предлагается возобновить деятельность музеев и выставочных центров, за исключением каких-то больших групп. Посещать указанные места до 5 человек с применением средств индивидуальной защиты. Предлагается открыть библиотеки, за исключением читальных и компьютерных классов. И предлагаем возобновить работу общественного питания в части организации сезонного летнего кафе на открытом воздухе при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра", - сказала она.

Геворгян добавила, что начать работу в очном формате и оказывать весь перечень услуг могут многофункциональные центры (МФЦ), но прием граждан должен вестись по предварительной записи, возобновится работа автошкол и языковых курсов, научных и общественных организаций, прокат спортивного инвентаря, продовольственные и сельскохозяйственные ярмарки. А непродовольственные магазины могут открыться при условии наличия отдельного входа с улицы, должен вестись контроль за соблюдением покупателями социальной дистанции.

По словам врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, доля свободного коечного фонда составляет 82%, что значительно превышает рекомендованный уровень в 50%. Это значит, что у региона есть возможность перейти на второй этап снятия ограничений. Оперштаб рекомендует жителям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями сохранять режим строгой самоизоляции до полного снятия всех ограничений.

В Пермском крае за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло почти 3,7 тыс. человек. Ежесуточный прирост больных составляет 1,5%, коэффициент распространения болезни - 0,79, охват тестированием населения составил 160,5 на 100 тыс. населения в день. За минувшие сутки в регионе дополнительно развернули 170 коек, в общей сложности коечный фонд - более 3,3 тыс.