В кабмине поддержали проект о лишении свободы до 10 лет за наркопропаганду в интернете

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект депутата Госдумы Василия Пискарева о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков посредством интернета. Инициатива также предусматривает лишение свободы на срок 12-15 лет за любую пропаганду наркопотребления, приведшую по неосторожности к смерти двух и более лиц.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Документ дополняет часть 2 статьи 230 УК РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Одновременно вводится повышенная ответственность за любую пропаганду наркопотребления, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Законопроект пока не внесен в Госдуму, в его разработке приняли участие члены возглавляемой Пискаревым думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

В числе замечаний кабмина тот факт, что пункт "б" третьей части статьи 230 УК РФ уже предусматривает ответственность за склонение к наркопотреблению, приведшее к смерти или иным тяжким последствиям. "В связи с этим возникает коллизия между проектируемой частью четвертой статьи 230 УК РФ, в которой предусмотрены последствия в виде смерти двух и более потерпевших, и пунктом "б" части третьей данной статьи УК РФ, в которой также предусмотрены последствия в виде смерти потерпевшего", - указывают в правительстве. Кроме того, говорится в проекте отзыва, принятие инициативы потребует корреспондирующих поправок к Уголовно-процессуальный кодекс РФ.