Путин назвал Ржевский мемориал одним из лучших памятников на территории бывшего СССР

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравился новый Ржевский мемориал. С главой российского государства согласен и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который назвал монумент оригинальным.

Лидеры двух стран во вторник приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Они также пообщались с авторами проекта - скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым.

"Я думаю, что это будет одно из лучших мемориальных произведений на территории бывшего Советского Союза", - оценил Путин. И добавил: "Очень красиво!" По его мнению, памятник получился "с одной стороны монументальным, а с другой - воздушным". "Оригинально получилось", - заметил Лукашенко. На его взгляд, в монументе есть легкость.

Коробцов и Фомин рассказали президентам, что в работе над проектом вдохновением послужило знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". Авторы пояснили, что их задача состояла в том, чтобы "растворить монумент в воздухе" и "оторвать" фигуру солдата от земли.

Они обратили внимание на то, что основание памятника - это изображение журавлей. "Это душа солдата, журавли вылетают с поля боя, с обожженной земли, а павший солдат восстает из праха", - объяснили Коробцов и Фомин. По их словам, уникальность монумента в том, что он не имеет постамента, 25-метровая скульптура "вырастает" из кургана. При этом общий вес монумента - около 200 тонн.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны. Реализация проекта осуществлялась Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства РФ и Белоруссии, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.