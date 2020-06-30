Власти Архангельской области выплатили более 1,6 млн рублей пострадавшим от паводка

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 1,6 млн рублей компенсаций было предоставлено жителям Архангельской области, которые пострадали от майских паводков. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службе регионального правительства.

Ранее власти области сообщали, что жители, пострадавшие от паводков, получат компенсации на общую сумму 16,5 млн рублей.

"1,665 млн рублей - уже распределены между муниципальными образованиями области, подавшими необходимые документы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, средства будут перечислены в бюджеты Красноборского, Лешуконского, Холмогорского и Шенкурского районов, потому что там уже закончили обследование пострадавшего имущества граждан и подготовили документы на предоставление средств из областного бюджета.

"Суммы включают в себя выплаты по единовременной материальной помощи и компенсации за частичную или полную утрату имущества первой необходимости и зависят от числа пострадавших в каждом районе", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни будет принято решение по выделению средств на материальную помощь пострадавшим от паводка жителям Котласа, Котласского и Ленского районов. Кроме того, врио главы региона Александр Цыбульский поручил взять на особый контроль вопрос оказания материальной помощи Верхетоемскому району, который накануне пострадал от урагана.