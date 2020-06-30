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Минприроды планирует вдвое увеличить штрафы за экологические нарушения в 2020 году

Штрафы планируется увеличить, в частности, за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, порчу земель

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минприроды планирует добиться увеличения штрафов за нарушение экологического законодательства вдвое до конца 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Министерство выступило с инициативой об увеличении административных штрафов за нарушение экологического законодательства вдвое. Соответствующие предложения уже направлены в Минюст, ждем их одобрения и дальше запустим процесс с внесением изменений, рассчитываем, что в четвертом квартале 2020 года штрафы уже будут изменены", - говорится в сообщении.

Штрафы планируется увеличить, в частности, за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, порчу земель.

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