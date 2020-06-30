Руденя: Ржевский мемориал станет центром патриотического воспитания молодежи

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мемориал советскому солдату, открытый во вторник в Ржевском районе Тверской области, имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения. Такое мнение высказал губернатор региона Игорь Руденя.

"Большая честь для нашего региона - иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал - пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения", - приводит пресс-служба правительства региона слова Рудени.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.

Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.