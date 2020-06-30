Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел коронавирусом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, заявил, что переболел коронавирусом. Об этом банкир сообщил в Instagram.
"Да-да, я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад", - написал Тиньков. Он также рассказал о ходе лечения лейкемии и о предстоящей операции по пересадке костного мозга.
"Они (врачи - прим. ТАСС) вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение: делать пересадку костного мозга. <...> Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там [будут] долгие месяцы реабилитации <…>. Вероятно, до года", - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно был установили диагноз и я улетел в Берлин. В клинике #Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек» , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года. Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев…Рина просто «вытащила меня», а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. СПАСИБО ВАМ, ЛЮБЛЮ ВАС!!!. ❤️И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад. Ну и конечно мои друзья из Тинькофф, Оливер и все мои партнеры меня очень поддерживают, и я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтек команда. ТИНЬКОФФ-НЕ ПРОДАЕТСЯ! я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР. Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете! Богу за всё
Комментируя свой бизнес, банкир выразил уверенность, что банк "Тинькофф" выйдет из кризиса сильнее конкурентов, потому что кредитная организация изначально была "заточена под онлайн и работу из дома".
2 апреля 2020 года Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров банка "Тинькофф" в связи с проблемами со здоровьем. В частности, в марте банкир заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Помимо этого, в конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.