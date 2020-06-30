Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел коронавирусом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, заявил, что переболел коронавирусом. Об этом банкир сообщил в Instagram.

"Да-да, я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад", - написал Тиньков. Он также рассказал о ходе лечения лейкемии и о предстоящей операции по пересадке костного мозга.

"Они (врачи - прим. ТАСС) вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение: делать пересадку костного мозга. <...> Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там [будут] долгие месяцы реабилитации <…>. Вероятно, до года", - говорится в сообщении.