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Больницы Чувашии получили 20 аппаратов ИВЛ от местного фонда "Перле"

Аппараты общей стоимостью около 8 млн рублей передали в больницу скорой медицинской помощи, республиканский клинический госпиталь ветеранов войн и Новочебоксарскую городскую больницу

ЧЕБОКСАРЫ, 30 июня. /ТАСС/. Трем больницам Чувашии были безвозмездно переданы от фонда развития республики "Перле" 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) , сообщает во вторник пресс-служба правительства Чувашии.

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"Сегодня фонд приобрел и поставил в три больницы 20 единиц медицинского оборудования общей стоимостью порядка 8 млн рублей. Надеюсь, что это оборудование поспособствует скорейшему выздоровлению больных и будет помогать сохранять здоровье жителей Чувашии в дальнейшем", - цитирует пресс-служба слова председателя попечительского совета фонда Вячеслава Александрова.

Новое оборудование получили больница скорой медицинской помощи, республиканский клинический госпиталь ветеранов войн и Новочебоксарскую городскую больницу.

"Перле" в переводе с чувашского означает "вместе" или "совместно". Фонд был создан конце апреля 2020 года по инициативе руководителей крупнейших предприятий Чувашии на волне событий, которые происходят в настоящее время в республике, в том числе и ситуацией, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией. Ранее фонд передал больницам республики 13 аппаратов поточной вентиляции легких.

Теги
РоссияЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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