ЕС принял список для открытия границ с 1 июля. Россия и США туда не вошли

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз начнет с 1 июля процесс открытия границ с 14 странами, Россия и США в этот список не вошли. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Совета ЕС. В документе отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.