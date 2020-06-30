В Рособрнадзоре заявили, что пробные ЕГЭ 29 и 30 июня прошли штатно

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проверка организационной и технической готовности к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 29 и 30 июня прошла штатно, сбоев зафиксировано не было. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Информации о технологических сбоях не поступало. Пробные экзамены прошли в штатном режиме", - сообщил представитель пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что в ходе проверки субъекты РФ смогли провести контроль обеспеченности всех пунктов сдачи ЕГЭ необходимыми средствами для проведения экзамена в условиях пандемии коронавируса, отработать действия всех организаторов и медработников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, еще раз проверить готовность технологического оборудования.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.