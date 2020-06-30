Бастрыкин поручил незамедлительно реагировать на провокации на голосовании 1 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно реагировать на провокации во время основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, такое поручение он дал в ходе оперативного совещания.

"Александр Бастрыкин потребовал от руководителей территориальных следственных подразделений 1 июля - в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ - в случае установления фактов нарушения избирательных прав граждан и провокационных акций, незамедлительно реагировать в установленном порядке и информировать центральный аппарат ведомства", - сообщила Петренко.

Ранее она сообщала, что сотрудники СК дежурят в усиленном режиме во время голосования с 25 июня по 1 июля. Также Бастрыкин поручал создать межведомственные следственно-оперативные группы для реагирования на все нарушения прав граждан. Кроме того, с 29 июня по 2 июля ежедневно руководители региональных главков ведомства должны докладывать в Главное следственное управление СК России о принятых мерах для недопущения нарушения избирательных прав граждан, результатах проведенных процессуальных проверок и расследования уголовных дел по таким фактам.