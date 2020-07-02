Как выбрать щенка и где искать заводчика: советы кинологов ко Дню собак

К выбору питомца следует подходить внимательно и несуетливо, сопоставляя свои привычки и образ жизни с характером понравившейся породы. Когда вы поймете, какая собака вам нужна, перед вами встанет еще один важный вопрос: где найти правильного заводчика?

"Не существует плохих пород собак, есть недобросовестные заводчики, для которых продажа собак всего лишь бизнес. Покупая собаку у такого заводчика, вы рискуете получить не жизнерадостного щенка, а нездоровое животное с кучей проблем. Поэтому перед покупкой собаки советую вам позаботиться о выборе добросовестного заводчика", — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В Международный день собак специалисты рассказывают, как не ошибиться при выборе собаки и найти заводчика, которому можно доверять.