Как выбрать щенка и где искать заводчика: советы кинологов ко Дню собак

К выбору питомца следует подходить внимательно и несуетливо, сопоставляя свои привычки и образ жизни с характером понравившейся породы. Когда вы поймете, какая собака вам нужна, перед вами встанет еще один важный вопрос: где найти правильного заводчика?
"Не существует плохих пород собак, есть недобросовестные заводчики, для которых продажа собак всего лишь бизнес. Покупая собаку у такого заводчика, вы рискуете получить не жизнерадостного щенка, а нездоровое животное с кучей проблем. Поэтому перед покупкой собаки советую вам позаботиться о выборе добросовестного заводчика", — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В Международный день собак специалисты рассказывают, как не ошибиться при выборе собаки и найти заводчика, которому можно доверять.
Как выбрать породу?
Выбирая породу, прежде всего нужно понять, зачем вам собака. Для охраны дома, выставок, охоты, для долгих прогулок и общения, просто для компании? Позволяют ли ваши жилищные условия содержать именно такую собаку?
Безусловно, каждое животное индивидуально, но определенная порода обладает характерными качествами, которые присущи ей генетически. А потому, если вас, к примеру, пугает мысль о необходимости ежедневно в любую погоду заниматься с собакой на площадке, не стоит заводить овчарку, ведь без физической активности ей будет очень тяжело.
Помните: в мире почти 400 пород собак, и каждая из них имеет предназначение. Очень важно "совпасть", угадать именно свою породу и свою собаку, которая будет не только радовать глаз, но и жить с вами в одном ритме. Существует множество сайтов с подробным описанием пород собак, есть даже специализированные тесты по подбору.
Где искать заводчика?
Лучше всего начать поиски на крупных кинологических выставках. Там вы сможете познакомиться и пообщаться.
Постойте около ринга, внимательно рассмотрите собак выбранной вами породы. Наверняка какая-то из них западет вам в душу, а если у нее при этом ухоженный вид, здоровая шерсть и блестящие глаза, если она двигается в ринге легко и свободно, ведет себя уверенно и радуется общению с хозяином, то очень возможно, что вы нашли "свой" питомник.
Вам останется только уточнить у заводчика, скоро ли у него ожидаются щенки и можно ли будет приобрести одного из них. Если помет в обозримом будущем не предвидится, попросите своих новых знакомых порекомендовать вам другой достойный питомник и обращайтесь туда. В любом случае настраивайтесь на то, что подходящую собаку, вероятнее всего, придется подождать.
Какие вопросы задать?
Начиная общаться с заводчиком, уточните, какой у человека опыт в разведении, давно ли существует питомник, сколько в нем собак и сколько в среднем они живут. Не постесняйтесь спросить о титулах выпускников питомника, а если речь идет о служебной или охотничьей породе, то и о рабочих дипломах. Узнайте, как содержатся собаки, чем заводчик занимается с ними, чем кормит, как часто появляются щенки (так вы легко поймете, бережет ли он здоровье подопечных), в каких условиях они растут и в каком возрасте их обычно отдают.
Не надо стесняться этих вопросов, в них нет ничего обидного. Заводчику будет приятно видеть, что будущий владелец щенка серьезно готовится к новой роли. А вот болезненная реакция на вашу дотошность должна вас насторожить.
Хороший заводчик постарается убедиться, что отдает щенка в надежные руки, так что готовьтесь к ответным вопросам. Возможно, в какой-то момент вам даже покажется, что вы пришли на экзамен или на смотрины. Это будет значить только, что вы выбрали правильное место и что теперь у вас будет собака и знакомый специалист, которому вы сможете звонить в любое время дня и ночи, если с ней вдруг что-то случится.
Как забирать щенка?
По возможности щенка нужно забирать там, где он родился и рос, то есть непосредственно из питомника. Оказавшись на месте, обратите внимание не только на качество содержания собак, но и на взаимоотношения между ними. Вид жизнерадостной, дружной, адекватной "стаи", в которой не чувствуется нервозности и не возникает конфликтов, с большой долей вероятности скажет вам, что и у вашего щенка не будет проблем ни с психикой, ни с социализацией.
Если вы видите, что в питомнике много собак, но ни одной пожилой, это тоже повод насторожиться. Хороший заводчик — не бессердечный делец, а такой же ответственный владелец, каким собираетесь стать вы. Не участвующие в разведении собаки содержатся у него в любви и заботе.
Если вам не хотят показывать мать щенков и других своих собак и не пускают вас на территорию питомника, то вам, возможно, стоит поискать другой питомник.
Какие документы вы должны получить вместе со щенком?
Забирая щенка у заводчика, убедитесь, что вам выдали следующие документы.
- Ветеринарный паспорт, желательно международного образца. Он является основным документом для любой собаки и содержит как информацию о самом животном, так и данные владельца. В нем должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации, а также даты обработки от паразитов. Обязательно уточните у заводчика, когда нужно сделать следующую прививку.
- Метрика щенка — первичный документ, на основании которого впоследствии можно оформить родословную. В метрике должны быть указаны порода, кличка, дата рождения, пол, окрас, клеймо, родители, данные заводчика и владельца. На документе должна стоять печать кинологического клуба или питомника, подписи ответственного за племенную работу и заводчика.
У щенка обязательно должно быть клеймо (на внутренней стороне уха или в паху). Это основной способ идентификации собак. У щенка, рожденного в зарегистрированном питомнике, клеймо будет обязательно, а его отсутствие может стать серьезным основанием для отказа от покупки. Нередко заводчики также чипируют щенков, что особенно важно для тех, кто планирует путешествовать с питомцем.