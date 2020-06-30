В ВОЗ заявили, что система безопасности на избирательных участках в РФ хорошо продумана

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Система мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, на избирательных участках в РФ по голосованию по поправкам в Конституцию очень хорошо продумана. Об этом заявила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Представитель организации обратила внимание на возможность дистанционного голосования, особенно, для тех людей, у которых есть симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, она призвала соблюдать завтра все правила гигиены и социальной дистанции при голосовании. "Мы надеемся, что все пройдет нормально", - добавила она.

Вуйнович также рассказала, что, пройдя по Тверской улице, заметила, что там гораздо больше людей собирается без соблюдения какого-либо масочного режима.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля.

Россия идет хорошим путем

Россия последние несколько недель идет хорошим путем по снижению случаев заражения коронавирусной инфекцией, но важно быть внимательными для сохранения такой динамики, заявила Вуйнович.

"Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения [в РФ], - сказала она. - Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться".

По ее словам, очень важно и дальше предупреждать перенос вируса, соблюдая меры безопасности. "В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей", - указала она.

"Надеемся, что и далее будут снижаться случаи заражения [в РФ]", - заключила Вуйнович.

Отложить встречи с друзьями

Мелита Вуйнович призвала россиян встречаться с друзьями, только когда число заражений коронавирусной инфекцией снизится до 1000 случаев в день.

Отвечая на вопрос о том, можно ли уже жителям города встречаться с друзьями, Вуйнович отметила, что надо "еще подождать". "Ведь стопроцентно здорового человека мы не можем узнать, - пояснила она. - Когда у человека есть инфекция, но нет симптомов, он все равно заразен".

Насколько заразны люди, у которых нет симптомов заболевания, пока неизвестно. "В любом случае, вирус в каком-то количестве передается от каждого человека, у которого есть инфекция, - указала представитель ВОЗ. - Так что надо соблюдать правила гигиены. А пить с друзьями утренний кофе можно будет, когда число заражений будет меньше тысячи в день".

Говорить об окончании пандемии рано

Мировое сообщество за полгода с момента столкновения с коронавирусной инфекцией научилось управлять пандемией, но говорить о сроках ее окончания пока невозможно, заявила Вуйнович.

"У нас есть шестимесячный опыт борьбы с коронавирусом. Сегодня мы можем пандемией управлять, - сказала Вуйнович. - Иммунной прослойки пока нет, поэтому невозможно говорить о сроках окончания пандемии".

Она напомнила, что число заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов случаев, более 500 тыс. человек умерло.

"Нас тревожит, что сейчас в регионе Северной Африки и Ближнего Востока число заражений коронавирусом превысило один миллион случаев, - подчеркнула представитель ВОЗ. - Так что везде, где есть население, которое еще не столкнулось с вирусом, ожидается рост случаев, и там будут нужны меры, которые будут ограничивать распространение коронавируса".