СК не нашел нарушений в установке видеокамер в женской консультации в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Калининградской области в ходе завершившейся проверки не нашли нарушений законодательства в установке видеокамер в процедурном кабинете одной из женских консультаций в Ленинградском районе Калининграда. Об этом во вторник ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

Как ранее сообщалось, материл о видеокамерах в кабинете гинеколога в женской консультации был размещен в эфире одного из центральных телеканалов. Пациентки пожаловались на то, что камеры снимают их во время посещения врача. Медики, по данным телеканала, объяснили, что видеонаблюдение ведется, чтобы предупредить конфликтные ситуации. По указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, ход и результаты проверки поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

"В ходе тщательной проверки возможных фактов нарушений прав граждан следователи установили, что система видеонаблюдения в медицинском учреждении установлена в соответствии со всеми нормами действующего законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Видеозапись производится в целях обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества", - рассказала Гацко.

Представитель СК отметила, что при осуществлении видеозаписи изначально программой предустановлено ограничение на изображение, закрывающее обзор зоны, в которой производится осмотр пациентов. Изменение угла обзора камеры невозможно.

"Эти и другие сведения, полученные в достаточном объеме в ходе доследственной проверки, позволили следствию прийти к выводу об отсутствии состава какого-либо преступления в действиях должностных лиц медицинского учреждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано", - сказала Гацко.