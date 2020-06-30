Путин: борьба с коронавирусом будет продолжаться настойчиво и последовательно

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти РФ будут настойчиво и последовательно продолжать борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию в ряде регионов новых медцентров Минобороны.

Глава государства выразил уверенность, что эти медцентры внесут свой вклад в борьбу с коронавирусом.

"А ее [борьбу] мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем все, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан", - сказал Путин.

Президент отметил, что отечественная система здравоохранения и в целом страна оказались способны быстро реагировать на самые непростые вызовы: в короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки. "Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам был детально отработан, и он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в период эпидемии и военные, и гражданские медработники помогали своим коллегам из регионов. В частности, в борьбе с коронавирусом участвовали более 18,5 тыс. специалистов военно-медицинской службы Минобороны, "все они действовали профессионально, когда требовалось - самоотверженно, делали все необходимое, чтобы не допустить распространения опасной инфекции в армии и на флоте, оказывали помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, призывникам", заключил Путин.