Во Владимирской области торговые центры возобновят работу с 6 июля

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Торговые центры Владимирской области смогут возобновить работу, прерванную из-за пандемии, с 6 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Владимирской области.

Как отмечается, состоялось рабочее совещание губернатора Владимира Сипягина с собственниками торговых центров и руководством регионального управления Роспотребнадзора.

"Учитывая аргументы бизнесменов и позицию Роспотребнадзора, принято решение об открытии торговых центров с 6 июля", - говорится в сообщении.

На встрече с губернатором представители торговых центров пожаловались на колоссальные убытки из-за введенных ограничений. Так, в торговом центре "Мегаторг" без работы остается около 200 предпринимателей, а в комплексе "Торговые ряды" на работу не могут выйти более 450 человек. Региональный бизнес-омбудсмен Алла Матюшкина обратила внимание на то, что федеральное субсидирование бизнеса было рассчитано на апрель и май, на июнь субсидирования нет, из-за чего малый бизнес, арендующий помещения остался без средств к существованию. Сейчас во Владимирской области разрешено работать торговым центрам площадью до 400 кв. метров.

Ранее власти региона возобновили работу санаторно-курортных учреждений, которые могут принимать на лечение жителей региона

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавируса, во Владимирской области зарегистрировано 4362 случая заболевания, выздоровело 2724 пациента, отмечено 64 летальных случая.