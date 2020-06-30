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Пандемия коронавируса нового типа

ЕС для россиян пока закрыт. Главное о коронавирусе за 30 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 647 849 случаев заражения, из них новых — 6693. За сутки умерли 154 человека, за весь период — 9320.
  • Россия не вошла в список из 14 стран, с которыми Евросоюз начнет открывать границы с 1 июля. 
  • Россия рассматривает предложение Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля. Авиасообщение со странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами. 
  • У тестирующих в Сеченовке вакцину от COVID-19 не нашли нежелательных побочных симптомов.
  • В России выявили более 100 штаммов нового коронавируса, при этом обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям его свойств.
  • Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом. 

Москва

  • Всего зафиксировано 221 598 случаев заражения, из них новых — 745.

Мир

  • Всего зафиксировано более 10,3 млн случаев заражения, умерли более 505 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
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