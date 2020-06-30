ЕС для россиян пока закрыт. Главное о коронавирусе за 30 июня

Россия
- Всего зафиксировано 647 849 случаев заражения, из них новых — 6693. За сутки умерли 154 человека, за весь период — 9320.
- Россия не вошла в список из 14 стран, с которыми Евросоюз начнет открывать границы с 1 июля.
- Россия рассматривает предложение Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля. Авиасообщение со странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами.
- У тестирующих в Сеченовке вакцину от COVID-19 не нашли нежелательных побочных симптомов.
- В России выявили более 100 штаммов нового коронавируса, при этом обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям его свойств.
- Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 221 598 случаев заражения, из них новых — 745.
Мир
- Всего зафиксировано более 10,3 млн случаев заражения, умерли более 505 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).