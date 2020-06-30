В СИЗО Москвы адвокаты смогут дистанционно общаться с подопечными

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) запустило проект дистанционных свиданий адвокатов с подзащитными в СИЗО. Как сообщили на презентации проекта, в каждом из восьми столичных СИЗО выделили отдельный следственный кабинет (где проходят встречи подследственных с адвокатами), который с помощью специального оборудования дистанционно связали с комнатой в коллегии адвокатов Москвы "Корчаго и партнеры". Комната в адвокатской коллегии, откуда происходит прямой выход в СИЗО, защищена от несанкционированного доступа системой биометрического контроля - электромагнитный замок открывается через сканер отпечатка пальца, поэтому попасть туда во время проведения свидания может только адвокат.

Для защиты адвокатской тайны и обеспечения конфиденциальности, защиты от несанкционированного доступа третьих лиц, общение происходит по специально выделенному каналу связи. Свидание контролируется сотрудником УФСИН посредством видеонаблюдения из ситуационного центра через видеокамеру, работающую в помещении адвоката в беззвучном режиме. Вместе с тем, предусмотрена защита от нарушений при общении защитника с подследственным - программное обеспечение видеосвязи позволяет, например, распознать движение адвоката при попытке использовать мобильный телефон во время свидания (для возможного контакта с третьими лицами). Оператор ситуационного центра при нарушениях правил свидания может прервать соединение между коллегией адвокатов и следственным кабинетом СИЗО. Само общение адвоката с подзащитным проходит по телефону, оборудованному дисплеем и видеокамерой.

В УФСИН отметили, что проект не только облегчит работу адвокатов с подзащитными в условиях санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса, но и позволит решить старую проблему посещения адвокатами СИЗО в крупных городах. В среднем в месяц в столичные СИЗО приходят 3624 посетителя - 1841 адвокат и 1783 следователя, при этом в СИЗО действуют 144 следственных кабинета, которых явно недостаточно с учетом большого объема следственных действий, проводимых в СИЗО. Новая система позволит адвокатам оперативно связываться со своими подзащитными, назначив время проведения видеосвидания.

Одним из инициаторов проекта выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. "Это уникальная для России система для работы онлайн, которая дает возможность адвокатам усилить оперативность общения и принятия решений в процессе работы с подзащитным, заключенным под стражу. Нововведение будет иметь значение для всего предпринимательского сообщества", - отметила она.

Опыт дистанционного общения

Глава УФСИН по Москве Сергей Мороз заметил, что опыт дистанционного общения с подзащитными в СИЗО "уже применялся адвокатскими коллегиями в других регионах, например, в Воронежской области, в Брянской, но наш проект отличается тем, что в нем полностью соблюдены все требования - безопасности, адвокатской тайны, конфиденциальности общения с адвокатом". По его словам, возможностью онлайн общения заинтересовались и другие адвокатские коллегии Москвы. В перспективе, не исключил он, с помощью такой системы можно наладить оперативное общение заключенных в СИЗО и с членами ОНК - при получении жалобы они могли бы быстро связаться с заключенным посредством видео-конференц-связи. "ФСИН России поддерживает нас в этом направлении. Наш опыт будет использован ФСИН России в том числе для того, чтобы предложить Минюсту прописать эти нормы в законодательстве", - заметил Сергей Мороз. Глава коллегии адвокатов Евгений Корчаго сообщил, что накануне прошло первое видеосвидание в тестовом режиме, а во вторник прошли первые два реальных свиданий - с заключенными в СИЗО-3 и СИЗО-6 УФСИН по Москве.