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Минобороны построило четыре медцентра в Воронеже, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте

Центры уже оснащены всем необходимым медицинским оборудованием

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военные строители завершили возведение четырех многофункциональных медицинских центров в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. Об этом во вторник доложил президенту Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

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"В соответствии с вашим поручением в Воронеже, а также городах Республики Дагестан - Каспийске, Дербенте и Хасавюрте - Министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест", - сообщил министр.

По словам Шойгу, все центры уже оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованием и готовы принять первых пациентов.

Минобороны рассчитывает завершить строительство многофункциональных центров для борьбы с коронавирусом в Пскове и Великих Луках к 15 сентября. "По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове. Там будут построены два госпиталя - в Пскове на 200 мест и в Великих Луках на 100 [мест]. В настоящее время идет работа по заливке фундамента. Надеемся к 15 сентября с учетом большего объема работ завершить строительство и этих госпиталей", - сказал Шойгу.

Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие Западного военного округа начали готовить площадки для строительства двух многофункциональных медцентров в этих городах. В Псков для выполнения отдельных видов работ по подготовке площадок строительства многофункциональных медицинских центров были переброшены военнослужащие из Мурманской области, которые помогали в восстановлении железнодорожного сообщения из-за обрушения железнодорожного моста через реку Кола. В Великие Луки прибыли военные из Брянска.

Каждое подразделение обеспечено необходимой техникой - экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами "КамАЗ" и "Урал".

Строительство в Пензе

Также Минобороны завершило строительство медицинского инфекционного центра, входящего в состав военного госпиталя в Пензе. "Завершили строительство в Пензе медицинского инфекционного центра, входящего в состав военного госпиталя", - сказал Шойгу.

По его словам, возможности центра позволяют оказывать медицинскую помощь заразившимся коронавирусом и осуществлять комплексную диагностику.

В свою очередь начальник филиала № 3 428-го военного госпиталя Минобороны майор медицинской службы Тарлан Абасов сообщил, что построенный в Пензе медцентр рассчитан на 50 пациентов.

По его словам, медцентр оборудован современными аппаратами эндоскопии, ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких, рентгеновской установкой и другим лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь в необходимом объеме, в том числе заразившимся коронавирусной инфекцией.

Абасов отметил, что штат инфекционного корпуса укомплектован, медработники прошли переподготовку в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и приступили к исполнению обязанностей.

Многопрофильный медцентр для лечения больных с коронавирусом по типовому проекту Минобороны, ранее реализованному в Хабаровске и Подольске, возводился в Воронеже с 25 апреля. Построить медцентр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 15 мая поручил президент РФ Владимир Путин, когда ему о такой необходимости рассказал губернатор Александр Гусев в ходе совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах. Планируется, что после окончания пандемии коронавируса новый медцентр Воронежа будет использоваться как инфекционная больница.

В Минобороны России сообщали о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.

Обучение врачей

Врачи из Дагестана прошли обучение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, сообщил Шойгу. "Дагестанские врачи по просьбе руководства республики прошли дополнительное обучение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова", - отметил Шойгу.

По словам министра, действующие в течение трех месяцев медицинские центры Минобороны доказали свою востребованность и эффективность. "В них прошли лечение более 4,5 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. гражданских лиц", - подчеркнул глава военного ведомства.

Также в медицинских центрах было проведено около 25 тыс. различных диагностик. Шойгу напомнил, что успешно функционируют четыре мобильных многопрофильных госпиталя для оперативной помощи, в том числе в поселке Еруда Красноярского края (с 19 мая), городах Дагестана Буйнакске и Ботлихе (с 23 и 25 мая соответственно), а также в Чите Забайкальского края (с 7 июня).

"В них пролечено более 600 человек, сделано свыше 1,5 тыс. тестов", - добавил министр.

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