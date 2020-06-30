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Пандемия коронавируса нового типа

Шойгу заявил, что исследования вакцины против коронавируса будут завершены в конце июля

Испытания проводятся на 38 добровольцах, сообщил глава Минобороны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом доложил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

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"Продолжается совместно с Институтом имени Н.Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены", - сказал Шойгу.

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую гражданские лица. По данным военного ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных-добровольцев - 10 медицинских работников.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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