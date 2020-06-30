Путин поблагодарил военных медиков за мужество в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных врачей за добросовестный труд и мужество в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил во вторник на церемонии ввода в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде регионов России.

"Хочу поблагодарить военных врачей, всех медицинских работников из Минобороны, всех, кто принимал участие в строительстве новых медцентров, за добросовестный труд, за мужество и выдержку, проявленные в борьбе с эпидемией", - подчеркнул глава государства. Путин отметил, что нынешнее поколение военных медиков достойно продолжает дело своих предшественников.

Российский лидер назвал проходящую церемонию "важным, значимым и приятным событием". По его словам, построенные Минобороны пять медцентров должны укрепить потенциал системы здравоохранения регионов.

Президент также выразил слова признательности "военным строителям и медикам, всем, кто организовывал эту работу [по возведению центров] и довел ее до конца, в кратчайшие сроки и с высоким качеством".

"Надеюсь, что и в будущем мы сможем так же оперативно и качественно решать возникающие, в том числе и неожиданно возникающие масштабные задачи, как в данном случае, по борьбе с коронавирусной инфекцией", - заключил глава государства.