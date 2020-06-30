Путин заявил, что здоровью участников парадов 24 июня уделили особое внимание

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Защита здоровья участников парадов по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли 24 июня, была надежно обеспечена. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию в регионах РФ новых медцентров Минобороны.

"В последние недели особое внимание было уделено здоровью военнослужащих, которым предстояло принять участие в парадах по случаю 75-й годовщины Победы", - сказал глава государства. По его словам, "эти торжества ждала вся страна" и парады состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Владикавказе, Калининграде и еще в 23 городах России.

"Всего в них приняли участие 58 тыс. человек, их безопасность была надежно обеспечена", - подчеркнул Путин.