Иностранные эксперты отметили активное участие молодежи в наблюдении за голосованием в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Зарубежные эксперты, посетившие участки для голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве и Санкт-Петербурге, отметили активное участие молодежи в процессе общественного наблюдения за волеизъявлением граждан. Такую оценку высказали во вторник представители из Греции и Сербии, выступая на круглом столе в петербургском медиацентре Союза журналистов.

"И в Москве, и в Санкт-Петербурге мы можем сказать, что на очень высоком уровне безопасность граждан обеспечена. Что касается самих наблюдателей, мы прошли более 30 участков для голосования. Мы особенно [отмечаем] молодежь, которая прошла весь процесс обучения. Это очень важно, что молодежь в России хочет участвовать в своем будущем", - сказала депутат парламента города Белград Драгинья Влк.

Схожую оценку высказал и эксперт из Греции, независимый журналист Димитрис Лиацос. "Страна, которая не может вовлекать в общественные процессы свою молодежь, у нее будут завтра большие проблемы. А Россия сегодня решает эти вопросы, привлекая молодое поколение во все эти процессы. Я вижу среди этих молодых людей и тех, кто имеет или готовит свой потенциал, чтобы и дальше расти в политическом [плане]", - отметил он.

Безопасность на самом высоком уровне

Безопасность в условиях сложной эпидемиологической обстановки обеспечена "на самом высоком уровне", отметила Влк, говоря о своем опыте посещения участков для голосования. В течение нескольких дней она побывала на трех десятках участков в Москве, во вторник успела посетить один из участков в Петербурге. "Могу сказать, что в Санкт-Петербурге на таком же высоком уровне безопасности проводится [голосование]. Когда заходите на участок, у вас меряют температуру, проверяют [наличие] перчаток, маски и так далее. Нам (иностранным экспертам - прим. ТАСС) также понравилось то, что проходит несколько дней голосование", - отметила она в беседе с журналистами, добавив, что такая мера позволяет избежать больших скоплений людей.

Политолог, правозащитник, доцент университета города Хельсинки Йохан Бекхам также отметил хорошую организацию процесса голосования на участках в Петербурге для людей с ограниченными возможностями. Говоря об общероссийском голосовании в целом, эксперт из Финляндии назвал его "историческим моментом" для России.

"Я считаю, что это самая главная реформа в истории новой России, Российской Федерации. Поправок достаточно много, они влияют на все направления жизни людей [в стране]", - отметил Бекхам журналистам. По его мнению, предложенные поправки "укрепляют российское государство". "Конечно, очень важно, чтобы явка была достаточно высокой", - добавил он.

Бекхам также указал на развитие различных электронных видов голосования. "Например, сейчас мы познакомились с КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней, предназначенных для автоматизированного подсчета голосов избирателей - прим. ТАСС), которые очень сильно развились с того момента, когда я впервые с ними [столкнулся] в 2011 году, а потом в 2012 году. Каждый год новое поколение КОИБов - это аппарат, который укрепляет доверие к демократии в России. Я думаю, что КОИБы даже готовы на экспорт, если хотите", - сказал он.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.