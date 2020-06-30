В Набережных Челнах владелец Maserati отсудил более 527 тыс. рублей из-за ямы на дороге

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Набережночелнинский городской суд Татарстана постановил взыскать более 527 тыс. рублей с исполнительного комитета города в пользу владельца Maserati Quattroporte, автомобиль получил повреждения, наехав на яму. Об этом сообщается на сайте суда.

"С муниципального образования города Набережные Челны в лице муниципального казенного учреждения "Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан" за счет казны города Набережные Челны в пользу М. (истец - прим. ТАСС) взысканы сумма ущерба в размере 527 868 руб. 67 копеек, расходы по оплате услуг оценщика и расходы по оплате госпошлины", - говорится в сообщении.

По данным горсуда, истец обратился в суд с иском к МУП "Предприятие автомобильных дорог" о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, с возмещением расходов по оплате услуг оценщика и госпошлины. Он указал в обоснование, что в марте 2019 года Maserati Quattroporte получил повреждения, наехав на яму в Набережных Челнах. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта без учета износа заменяемых узлов и деталей составила более 754 тыс. рублей.

По делу в качестве соответчика привлекли исполком города. Поскольку ответчик оспаривал соответствия повреждений на иномарке и рыночную стоимость ее восстановительного ремонта, суд назначил экспертизу. Согласно ее заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа составляет 770 753 рубля.

"При наличии на дороге выбоины такого размера истец не мог не заметить ее и должен был принять все возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, в связи с чем судом сделан вывод, что имеется также вина самого истца в наезде на яму, степень которой, по мнению суда, составляет 30%. Размер ущерба подлежит взысканию с ответчика - исполкома муниципального образования за счет казны в размере 70%, что составляет 527868 рублей 67 копеек", - говорится в сообщении.