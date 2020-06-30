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ДТП с участием Михаила Ефремова

Во ФСИН рассказали о состоянии Ефремова

По данным управления ФСИН по Москве, оно удовлетворительное, условий домашнего ареста актер не нарушает

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, не нарушает условий домашнего ареста, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом сообщил журналистам руководитель управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

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"Его состояние здоровья удовлетворительное, он очень сильно переживает о том случае, который произошел. За время нахождения его под домашним арестом случаев нарушений не выявлено. А следствие и суд дальше дадут соответствующую оценку", - сказал он.

Мороз сообщил, что Ефремова контролируют сотрудники ФСИН (с точки зрения соблюдения домашнего ареста) строго, ежедневно путем как личной проверки по месту нахождения под домашним арестом, так и в режиме специальной телефонной связи.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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