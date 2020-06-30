Во ФСИН рассказали о состоянии Ефремова

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, не нарушает условий домашнего ареста, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом сообщил журналистам руководитель управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

"Его состояние здоровья удовлетворительное, он очень сильно переживает о том случае, который произошел. За время нахождения его под домашним арестом случаев нарушений не выявлено. А следствие и суд дальше дадут соответствующую оценку", - сказал он.

Мороз сообщил, что Ефремова контролируют сотрудники ФСИН (с точки зрения соблюдения домашнего ареста) строго, ежедневно путем как личной проверки по месту нахождения под домашним арестом, так и в режиме специальной телефонной связи.