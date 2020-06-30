Руденя: Ржевский мемориал станет центром туристических маршрутов Тверской области

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Ржевский мемориал советскому солдату, торжественно открытый во вторник в Тверской области, станет центром туристических, военно-патриотических маршрутов. Соответствующие договоренности проработаны с туроператорами, сообщил ТАСС губернатор области Игорь Руденя.

"Да, конечно", - сказал Руденя, отвечая на вопрос о включении Ржевского мемориала в туристические маршруты и наличии договоренностей об этом с туристическими операторами.

При создании Ржевского мемориала Тверская область взяла на себя расходы на благоустройство: на территории комплекса было высажено более 1,5 тыс. саженцев, проведено электричество, установлены таблички и указатели. В мае после ремонта открыли участок дороги Москва - Рига - Хорошево у мемориала, дорога была расширена до четырех полос, оборудованы съезды и выезды с территории комплекса. Как отметил глава региона, мемориал сможет войти как туристические, так и военно-патриотические маршруты

"Есть программа по патриотическому воспитанию нашей молодежи и в эти программы входят маршруты, в том числе Ржевский мемориал будет включен в эти маршруты", - добавил Руденя.

Инициаторами возведения монумента подо Ржевом, где советские воины вели ожесточенные бои с захватчиками, выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Проект реализовало РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы. Помимо самого памятника, мемориальный комплекс также включает в себя павильон, где можно ознакомиться с историями тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу.