{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Руденя: Ржевский мемориал станет центром туристических маршрутов Тверской области

Соответствующие договоренности проработаны с туроператорами

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Ржевский мемориал советскому солдату, торжественно открытый во вторник в Тверской области, станет центром туристических, военно-патриотических маршрутов. Соответствующие договоренности проработаны с туроператорами, сообщил ТАСС губернатор области Игорь Руденя.

"Да, конечно", - сказал Руденя, отвечая на вопрос о включении Ржевского мемориала в туристические маршруты и наличии договоренностей об этом с туристическими операторами.

При создании Ржевского мемориала Тверская область взяла на себя расходы на благоустройство: на территории комплекса было высажено более 1,5 тыс. саженцев, проведено электричество, установлены таблички и указатели. В мае после ремонта открыли участок дороги Москва - Рига - Хорошево у мемориала, дорога была расширена до четырех полос, оборудованы съезды и выезды с территории комплекса. Как отметил глава региона, мемориал сможет войти как туристические, так и военно-патриотические маршруты

"Есть программа по патриотическому воспитанию нашей молодежи и в эти программы входят маршруты, в том числе Ржевский мемориал будет включен в эти маршруты", - добавил Руденя.

Инициаторами возведения монумента подо Ржевом, где советские воины вели ожесточенные бои с захватчиками, выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Проект реализовало РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы. Помимо самого памятника, мемориальный комплекс также включает в себя павильон, где можно ознакомиться с историями тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу.

 

Теги
РоссияТверская область
Пандемия коронавируса нового типа
Папа Римский Франциск оценил важность СМИ во время пандемии
По словам понтифика, средства массовой информации "информируют обо всем необходимом и важном"
Читать полностью